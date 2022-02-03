شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 30 مخالفاً لنظام أمن الحدود بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق، قبضت على 30 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بإحدى الاستراحات التي اتخذت مقرّاً لإيوائهم من قبل مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة وادي الدواسر، وجرى إيقافهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 و 996 في جميع مناطق المملكة.