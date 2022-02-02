شكرا لقرائتكم خبر نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يتوج الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توج ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، الأمير محمد بن سلمان ، أمس، خلال رعايته الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بالصياهد الجنوبية للدهناء، الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، وسلم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، كما كرم الرعاة.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مقر المهرجان، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

ووصل بمعية ولي العهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، ثم تليت آيات من القرآن الكريم.

ونوه رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين، بما يجده قطاع الإبل من دعم سخي من خادم الحرمين الشريفين، الذي شمل الإبل وملاكها بكرمه المعهود، ورعايته الكريمة، حين أمر بإنشاء (نادي الإبل)، الذي يعمل تحت إشراف وتوجيهات ولي العهد، مؤكدا أن توجيهات ولي العهد كان لها بالغ الأثر في انتقال الاهتمام بهذا الموروث ـ الغالي على قلوبنا ـ إلى آفاق أرحب.

عقب ذلك استمع ولي العهد والحضور إلى ردية شعرية بين الشاعرين فالح العجمي من الكويت ومطلق المطيري من المملكة.

ثم شاهد ولي العهد والحضور عرض المنقيات الفائزة في بيرق المؤسس في فئات (الوضح والصفر والشعل والمجاهيم) والمنقيات الفائزة في سيف الملك فئتي (الشقح والحمر).

بعد ذلك تفضل ولي العهد بتكريم رئيس لجان التحكيم الأمير خالد بن سلمان بن محمد، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد.

الفائزون بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن:







الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، فئة (زمول مفتوح).



حمد بن جارالله البريدي، فئة (زمول عام).



حمد بن غانم الكواري، فئة (حيل عام)، تسلمها عبدالله بن غانم الكواري.



هجن البشاير، فئة (حيل مفتوح)، تسلمها موسى بن علي الجحافي.



الفائزون بالمراكز الأولى بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل:

حمد المري، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة المجاهيم.

دبوس الدبوس، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة ـ الفحل المنتج) فئة الصفر.

عمير القحطاني، (بيرق المؤسس ـ نخبة النخبة) فئة الوضح.

فلاح المطيري، (بيرق المؤسس ـ شلفا ولي العهد ـ نخبة النخبة) فئة الشعل.

حامد العتيبي، (سيف الملك) فئة الشعل.

خالد العجمي، (سيف الملك) فئة الوضح.

عبدالله الشريع، (سيف الملك) فئة الصفر، تسلمها فهد الشريع.

عبدالمحسن الراجحي، (سيف الملك) فئة الحمر، تسلمها نايف الراجحي.

نغيمش العجمي، (سيف الملك) فئة المجاهيم.

هادي الدوسري، (سيف الملك - نخبة النخبة) فئة الشقح.

إبراهيم المهيدب، (شلفا ولي العهد) فئة الشقح.

أحمد المطيري، (شلفا ولي العهد ـ كأس النادي) فئة الصفر.

عبدالعزيز بن سليم، (شلفا ولي العهد) فئة المجاهيم، تسلمها تركي بن سليم.

عبدالله التويجري، (شلفا ولي العهد) فئة الوضح.

محمد العتيبي، (شلفا ولي العهد - نخبة النخبة) فئة الحمر.

الأمير سلطان الكبير، (الفحل المنتج) فئة الحمر و(كأس النادي) فئة الوضح، تسلمها الأمير نايف بن سلطان بن محمد.

مبارك آل بريك، (الفحل المنتج) فئة الوضح.

محمد الدوسري، (الفحل المنتج) فئة المجاهيم و(الفحل المنتج) فئة الشقح، تسلمها سلمان الدوسري.

مطلق الدوسري، (الفحل المنتج) فئة الشعل.

بندر بن شويه، (كأس النادي) فئة الشعل.

رثوان الدوسري، (كأس النادي) فئة الشقح.

فرج المري، (كأس النادي) فئة المجاهيم.

هلال العتيبي، (كأس النادي) لون الحمر.

راعي الشداد: دبوس الدبوس.

الرعاة: