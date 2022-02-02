تجاوبت شركة المياه الوطنية سريعا مع ما نشرته «دوت الخليج» أمس بعنوان (تسرب ينذر بالسقوط) وتم معالجة خلل وتسرب المياه بإحدى الشبكات في قرية الحضن، والتي كانت تنذر بتصدع وسقوط المبنى المجاور نتيجة تسرب وهدر المياه.
وتواصلت الشركة مع «دوت الخليج» وطلبت تزويدهم بإحداثيات الموقع ورقم للتواصل ليتسنى لهم الوصول سريعا ومعالجة الخلل وتقديم الخدمات اللازمة ومن ثم تم رفع البلاغ.
كانت هذه تفاصيل خبر مياه نجران تتجاوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.