مياه نجران تتجاوب

تجاوبت شركة المياه الوطنية سريعا مع ما نشرته «دوت الخليج» أمس بعنوان (تسرب ينذر بالسقوط) وتم معالجة خلل وتسرب المياه بإحدى الشبكات في قرية الحضن، والتي كانت تنذر بتصدع وسقوط المبنى المجاور نتيجة تسرب وهدر المياه.

وتواصلت الشركة مع «دوت الخليج» وطلبت تزويدهم بإحداثيات الموقع ورقم للتواصل ليتسنى لهم الوصول سريعا ومعالجة الخلل وتقديم الخدمات اللازمة ومن ثم تم رفع البلاغ.