تدشين النفاذ الوطني بنجران

دشنت جامعة نجران بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني مشروع ربط الجامعة بالنفاذ الوطني الموحد «نفاذ» وذلك ضمن خطة الجامعة لتحسين خدماتها الإلكترونية وتحقيق متطلبات التحول الرقمي. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن المشروع يهدف إلى تحقيق تبادل آمن وسريع للبيانات بين الجامعة ومركز المعلومات الوطني بما يحقق الموثوقية اللازمة للوصول المباشر لجميع الأنظمة الإلكترونية بالجامعة. وتتمحور خدمة نفاذ حول إصدار وإدارة هوية رقمية موحدة على المستوى الوطني تهدف إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية ويوفر بيئة عمل متكاملة ومترابطة. كما تسهم الخدمة في تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر حساب وكلمة سر موحدة وفق خاصية النفاذ الموحد (SSO) دون الحاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في الجلسة الواحدة.



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