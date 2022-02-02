استقرار جوي ونشاط للرياح الباردة

توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند استقرارا جويا عاما، وأن تنشط الرياح السطحية الباردة نسبياً في المنطقة الشرقية، والجنوبية الدافئة في القطاع الغربي، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة. وقال إنه وفق الاستقراء المناخي التاريخي فإن الأمطار تقل عادة في شهر فبراير عن يناير ومارس.

أما خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني فأوضح أن الأجواء باردة على معظم المملكة وباردة جدا على الشمالية، وفي منطقتي مكة وجازان معتدلة. وأقل حرارة في طريف وحائل «1» والرياض (9) وجازان (26) مئوية، والسماء صحو بوجه عام مع بعض الغيوم على جنوب الرياض والشرقية.

موجة متوسطة

ويضيف الحصيني أنه من المتوقع موجة برد متوسطة القوة على الوسطى والشمالية وخفيفة على المدينة والشرقية ولطيفة على مكة المكرمة. ويتوقع أن تصل الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية ما بين «4» إلى «10»، والشمالية ما بين «0» إلى «3»، والشرقية والمدينة المنورة ما بين «8» إلى «15»، ومكة المكرمة ما بين «15» إلى «23».

أمطار هاطلة

وسجلت الزلفي أعلى كميات أمطار هاطلة بمختلف مناطق المملكة بواقع 11.5 ملم والمجمعة 5.2، والغاط 3.1، وحفر الباطن 4.2 والأسياح 7.6 والمندق 4.0 والنماص 4.4، فيما بلغت كمية المياه المخزنة والمنصرفة من السدود 501.699.569 م3 وحجم المياه المنصرفة من البوابات 172.800- وحجم المياه المستهلكة 589.223-.