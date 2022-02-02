منتجات عطرية بهوية محلية في عسير

شهد الأمير تركي بن طلال، أمس، ضمن زيارته محافظة بلقرن ومراكزها التسعة توقيع اتفاقية تفاهم بين هيئة تطوير منطقة عسير، وإحدى شركات العطور المحلية التجارية بالمنطقة، وهي من الشركات المتخصصة في صناعة العطور المحلية بمواصفات عالمية.

قيم وشيم

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية «قمم وشيم» في دعم المنتجات المحلية، ورفع مستوى جودة الصناعات والمنتجات المحلية، لتكون منافسة للمنتجات العالمية، وتهدف كذلك إلى دعم رواد الأعمال والأسر المنتجة في محافظة بلقرن ومراكزها من خلال تطوير متسارع في عملية نقل الخبرة والممارسة العملية والرائدة، بالإضافة إلى تطوير المنتجات المحلية، لتتوافق مع اشتراطات الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الغذاء والدواء وغيرها، مع الاستفادة من النباتات العطرية والأشجار التي تشتهر بها المحافظة كالطلح واللافندر والبرك والريحان، وتقديم منتجات عطرية بهوية محلية وجودة عالمية.

تغيير القناعات

من جهة أخرى، رعى الأمير تركي بن طلال، بحضور وزير الصحة، فهد الجلاجل، ورشة دروس قصة النجاح لمراكز الرعاية الصحية بعسير في مركز صحي الشعف بمحافظة بلقرن، وتم تكريم منسوبي المركز، لتحقيقه المركز الأول في التميز على مستوى المملكة. وبيّن أمير منطقة عسير أن «خلق القدوات سيغير القناعات، فتتحقق الإنجازات، وتكريم منسوبي مركز شعف - بلقرن الصحي يؤكد أن بذرة الإرادة ستنتشر بقوة في عسير، لتحقق الإنجازات، فهنا في قرية بأعالي الجبال، وسط السحاب في أقصى عسير، وبحرارة 4°، فريق من 3 أطباء و4 ممرضات وصيدلي وفني وأخصائي أسنان و3 عمال ومدير، يعملون جسمًا واحدًا لهدفٍ واحدٍ، فحلوا في المركز الأول على المملكة مرتين».