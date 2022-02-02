تدشين سكن طالبات جامعة طيبة

دشنت جامعة طيبة مشروع سكن الطالبات بالمجمع الأكاديمي بالسلام، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 508 طالبات. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن مشروع السكن يهدف بالمقام الأول إلى تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع والعمل على تسخير كافة الإمكانيات وتوفير الخدمات المتنوعة لطالبات السكن بما يتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة. مشيراً إلى أن المشروع يتكون من 3 عمارات وموقع عام، ويستوعب المبنى الواحد ما يصل إلى 160 طالبة، منوهاً بأنه تم تجهيز الدور الأرضي في العمارتين (B1) و(B3) ليستوعب 12 منهن 8 من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين يضم الدور الأرضي في العمارة (B2) الخدمات العامة.



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