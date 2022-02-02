مراقبة 60 مشغلا في الطائف وضبط مخالفات صحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى، نفذت فرق الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية في أمانة الطائف، جولات رقابية ميدانية على مشاغل التزيين والتجميل النسائية. وأوضحت الأمانة أن البرنامج الرقابي شمل نحو 60 مشغلا ومركزا للتجميل، حيث رصدت الفرق امتثال عدد من هذه المرافق باللوائح والتعليمات البلدية، والتقيد بالاشتراطات الصحية، وتوفر الشهادات الصحية للعاملين، وتطبيق التباعد الجسدي بأماكن الانتظار، كما ضبطت تجاوزات صحية.



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