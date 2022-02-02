شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بمقيم حاول سرقة صراف آلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آليا لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة. صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة.



كانت هذه تفاصيل خبر الإيقاع بمقيم حاول سرقة صراف آلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.