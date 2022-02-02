القبض على مواطن نقل 3 مخالفين لأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بطريق الساحل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.



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