دليل إرشادي لخدمة تحديث الصكوك الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في سياق حرصها على تيسير الإجراءات على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، أطلقت وزارة العدل الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك الكترونيا، المتضمن شرحا مفصلا لكيفية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز الالكترونية Najiz.sa. ويتضمن الدليل شرحا لمتطلبات خدمة تحديث الصكوك الصادرة عن كتابات العدل، والمحاكم، وشروط الخدمة، وخطوات تحويل صك عقاري من ورقي إلى الكتروني، إضافة إلى أبرز الممارسات الخاطئة التي قد ينفذها المستفيدون خلال تحديث الصكوك وطريقة معالجتها، ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك العقارية من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/RealetateDeedUpdate.pdf . أهداف الخدمة:





تحويل الصك الورقي القديم إلى صك الكتروني.



الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز.



تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في الوزارة.



تنفيذ عدد من العمليات العقارية دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل.



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