مشاركة الأفراد والجهات في تفعيل مبادرة «عام القهوة السعودية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة أمس عن فتح باب مشاركة الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في مبادرة «عام القهوة السعودية»، وذلك من خلال تقديم الأفكار وطلبات الرعاية والشراكة عبر المنصة الالكترونية المخصصة للمبادرة على الرابط المخصص، للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة وإبراز القيمة الثقافية للقهوة السعودية ولدلالاتها المرتبطة بقيم الكرم والضيافة السعودية الأصيلة.

وأتاحت الوزارة للراغبين بالمشاركة تقديم طلباتهم عبر 3 مسارات رئيسة، خصص الأول منها لاستقبال أفكار ومقترحات تفعيل مبادرة «عام القهوة السعودية»، من الأفراد والجهات، على أن يتم اختيار الأفضل منها لتنفيذها بدعم من المبادرة، فيما خصص المسار الثاني للرعايات والشراكات وهو موجه للشركات والمؤسسات ذات العلاقة الراغبة في رعاية المبادرة أو عقد شراكة معها.

أما المسار الثالث فجاء بعنوان «مضياف» وهو موجه للمقاهي والمحامص، حيث سيوفر لها فرصة أن تكون «شريكا لعام القهوة السعودية»، وأن تحظى بالدلة الذهبية أو الفضية التي تمنح بناء على معايير محددة يحصل مقابلها كل مقهى أو محمصة على مجموعة من النقاط التي تؤهله للفوز بأي من الدلتين.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمشاركة في البرنامج، سيكون متاحا للجميع ابتداء من أمس، على أن يتم تكريم المشاركين في جميع المسارات في ختام مبادرة «عام القهوة السعودية» نهاية العام 2022م.

مبادرة «عام القهوة السعودية»:

