443 ألف سائق وخادمة غادروا المملكة خلال 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين غادر المملكة 443 ألف سائق وخادمة خلال 3 أشهر، انخفض عدد سائقي المنازل خلال الربع الثالث من عام 2021 م بنحو 70.207 ألف سائق مقارنة بعددهم في الربع الثاني من العام ذاته، كما انخفض تعداد الخدم وعمال تنظيف المنازل ب 372.646 خادما وخادمة خلال الفترة ذاتها، وشمل الانخفاض جميع فئات العمالة المنزلية غير السعودية باستثناء المدرسين الخصوصيين في المنازل والذين ازداد عددهم في الربع الثالث من 2021 م مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

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