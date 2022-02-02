صيانة متنقلة لكراسي ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ورشة متنقلة لصيانة العربات اليدوية والكهربائية الخاصة بذوي الإعاقة. وتقدم الخدمة خلال الفترة المسائية في الساحات الجنوبية للمسجد النبوي، من خلال فريق متخصص لتحديد نوعية العطل والمدة الزمنية للصيانة، وإجراء الصيانة بشكل فوري، وفي حال تطلبت عملية الصيانة فترة زمنية أطول يتم استلام العربة من المستفيد، وإعطاؤه عربة بديلة حتى إتمام عملية الصيانة.



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