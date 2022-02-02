شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» ينفذ فرضية مواجهة أخطار الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك صباح اليوم فرضية مواجهة أخطار الأمطار والسيول في مدينة تبوك، اشتملت على أعمال الدفاع المدني من إنذار وإنقاذ وإسعاف وإخلاء وإيواء، بمشاركة الجهات الحكومية أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، أن الفرضية تأتي للوقوف الفعلي على جاهزية الدفاع المدني والجهات المساندة له في مواجهة حوادث الأمطار والسيول، ومدى سرعة الاستجابة لأي طارئ - لا قدر الله، وتطبيق خطة الدعم والإسناد الداخلي، ومعالجة التحديات التي قد تعترض عمل الفرق الميدانية.