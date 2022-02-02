شكرا لقرائتكم خبر إطلاق 22 كائنا فطريا مهددا بالانقراض في محمية الوعول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف حمايتها من الانقراض، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أمس 20 من ظباء الإدمي ونسرين أسمرين في محمية الوعول بمحافظة الحريق، ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة في بيئاتها الطبيعية في جميع المناطق.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان أن محمية الوعول من المناطق التي تمتلك مقومات طبيعية ثرية وشهدت عمليات إطلاق كائنات مختلفة تكللت بالنجاح، مؤكدا أن جميع عمليات الإطلاق تتم وفقا لدراسات علمية للتأكد من ملاءمة المكان لتأقلم الكائنات فيها.

وأضاف أن إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض يستعيد التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية ويعزز التوازن البيئي ويرسخ مفهوم الاستدامة البيئية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

وأوضح أن المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

أرقام من المركز الوطني:

1000 كائن فطري سيتم إطلاقها في الموسم الحالي.

785 كائنا فطريا تم إطلاقها الموسم الماضي.