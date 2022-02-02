شاشة تروكاديرو تسافر بزوار موسم الرياض إلى عوالم الترفيه الرقمية

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وتعد الشاشة أحد أبرز عناصر منطقة «تروكاديرو»، حيث تتوسط المنطقة وتجذب الزوار إليها، ويصل قطرها إلى 8 م، وهي مؤلفة من 3440 وحدة عالية الدقة، جرى تجميعها بواسطة فريق مختص داخل «تروكاديرو» خلال 25 يوما.
وتعرض الشاشة بدقة عالية لقطات جمالية للقمر، وتأخذ مشاهديها إلى عدد من العوالم المستقبلية، بما يلبي شغف زوار الموسم في المنطقة المليئة بعناصر الترفيه وخياراته المتعددة.
وتعمل منطقة «تروكاديرو» على إرساء مفاهيم التكنولوجيا المستقبلية وسط «بوليفارد رياض سيتي»، عبر استخدام أحدث التقنيات.
شاشة تروكاديرو:
- أحد أبرز عناصر منطقة «تروكاديرو»
- تتوسط المنطقة وتجذب الزوار إليها
- يصل قطرها إلى 8 م
- مؤلفة من 3440 وحدة عالية الدقة
- جمعت بواسطة فريق مختص داخل «تروكاديرو» خلال 25 يوما
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