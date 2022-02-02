شكرا لقرائتكم خبر العلا تقدم تجربتين تفاعليتين للزراعة والبناء الطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجذب الشباب المحلي والعوائل والأفراد الزائرين ليشاركوا في فعاليات اجتماعية، يقدم موسم لحظات العلا لأول مرة تجربتين هادفتين تمكنان زوار محافظة العلا من التفاعل مباشرة مع تراث وطبيعة العلا، وستكون أولى التجارب هي التجربة الزراعية في مزرعة الجود، وهي إحدى المزارع العريقة في العلا، التي توفر للزوار فرصة تعلم وتطبيق سبل الزراعة التقليدية، أما تجربة البناء الطيني في مسار الواحة الثقافية فستوفر للزوار فرصة ترميم إحدى المواقع التراثية في العلا.

وسيتمكن الزوار من تعلم طرق الزراعة المستدامة والبناء بالطين من خلال تطبيق هذه السبل التقليدية التي تعكس تراث العلا الذي انتقل عبر الأجيال، إضافة إلى تطبيق تطعيم الحمضيات، والزركشة، والحصاد، وزراعة شتلات المورينجا، كما ستتيح التجربة فرصة تعلم تاريخ الزراعة في العلا.

فيما تتكون تجربة البناء الطيني من جزأين: الجزء الأول عبارة عن ورشة عمل سيكتسب من خلالها الزوار أساليب خلط الطين وصب الطوب، والجزء الثاني يشتمل على بناء وترميم الجدران الموجودة في درب واحة التراث.

ويشرف على التجربتين خبراء فنيون لتوفير الإرشادات مع الحرص على تبني الأساليب والأدوات التقليدية لتقديم تجربة تراثية أصلية.