العلا تقدم تجربتين تفاعليتين للزراعة والبناء الطيني

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وسيتمكن الزوار من تعلم طرق الزراعة المستدامة والبناء بالطين من خلال تطبيق هذه السبل التقليدية التي تعكس تراث العلا الذي انتقل عبر الأجيال، إضافة إلى تطبيق تطعيم الحمضيات، والزركشة، والحصاد، وزراعة شتلات المورينجا، كما ستتيح التجربة فرصة تعلم تاريخ الزراعة في العلا.
فيما تتكون تجربة البناء الطيني من جزأين: الجزء الأول عبارة عن ورشة عمل سيكتسب من خلالها الزوار أساليب خلط الطين وصب الطوب، والجزء الثاني يشتمل على بناء وترميم الجدران الموجودة في درب واحة التراث.
ويشرف على التجربتين خبراء فنيون لتوفير الإرشادات مع الحرص على تبني الأساليب والأدوات التقليدية لتقديم تجربة تراثية أصلية.
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