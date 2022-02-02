شكرا لقرائتكم خبر «مغارة الحكايا»..عرض مسرحي للأطفال في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأتاحت الهيئة الحضور لجميع الراغبين من خلال حجز التذاكر عبر الرابط المخصص.
وتحكي المسرحية في إطار إبداعي مغامرة مجموعة من الأطفال عندما ينطلق فريق الكشافة نحو الغابة بحثا عن «مغارة الحكايا»، حيث تقطن القصص والأساطير؛ ليتعرفوا بعدها على الحطاب حمدان ومغامرته، وهي من تأليف: فهد الحوشاني، وإخراج: عبدالملك المزيعل، وتمثيل: تركي العنزي، غازي العتيبي، ثراء الرميلي، رند بن علي، زياد القاضي، حسام الزهراني، فيصل التميمي، ليندا الفيصل، جوري المرزوقي، خالد وليد، نايف وليد، ومشاري الحربي.
ويأتي عرض المسرحية في إطار جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية وحرصها على دعم الإنتاج المحلي، من خلال تمكين صناع المسرح السعوديين، وتوفير المساحة بتقديم إبداعاتهم أمام الجمهور من مختلف الشرائح.
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