السعودية تطلق 9 خدمات رقمية حكومية جديدة

شهد معرض " السعودية الرقمية" في يومه الثاني إطلاق 9 خدمات رقمية حكومية جديدة لسبع جهات حكومية، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

وبدأت الإطلاقات ببرنامج "تجارب الحياة"، وشملت رحلة المسكن التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورحلة المستثمر لوزارة الاستثمار، تلا ذلك اطلاق منصة "ابتداء" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني إطلاق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ( Cx Award)، كما أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" متجر سحابة ديم إضافة لخدمة شارك، مع توقيع 3 مذكرات تفاهم مع كلا من: ( software AG،IDC ، HPE).

بدورها أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج (GovTech) ومنهجية الاستدامة في الاستثمار الحكومي مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويعد معرض "السعودية الرقمية" منصة تفاعلية للمستفيدين من مستثمرين ورواد أعمال ومواطنين ومقيمين، والجهات الحكومية للتعرف على كافة الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تشتمل فعاليته استعراض مسيرة الحكومة الرقمية في المملكة وبيان مبادراتها النوعية لتعزيز التحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج والمنصات الوطنية والاتفاقيات الدولية ومجموعة من الخدمات والمنتجات الحكومية الجديدة.

ويهدف معرض السعودية الرقمية إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن ريادة المملكة الرقمية عالمياً الذي انعكس على تحقيقها لمراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021، ورفع جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة في المجالات والمشاريع الرقمية والتقنية.

يُذكر أن المعرض يأتي بتنظيم من هيئة الحكومة الرقمية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نحو 30 جهة حكومية في المملكة، والمقام ضمن فعاليات مؤتمر ليب.