شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» توقع عقدين لتطوير وتشغيل الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الخارجية، اليوم، عقدي شراكة مع شركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، وذلك بمقر مؤتمر "LEAP" التقني الدولي المنعقد حالياً بالعاصمة الرياض.

ويهدف عقدي الشراكة التي وقعها من جانب الوزارة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية المهندس فهد النفيعي، إلى تطوير وتشغيل الأمن السيبراني، وتقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية بوزارة الخارجية، مما يسهم بتسريع رحلة التحول الرقمي الذي تعمل عليه الوزارة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

حضر مراسم التوقيع وكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة الدكتور منصور اليامي، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلّم.