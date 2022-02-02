شكرا لقرائتكم خبر عن 441 من الإبل.. إيقاف 12 شخصاً لارتكابهم مخالفات رعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مخالفًا لنظام البيئة، (7) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (441) متنًا من الإبل و(213) رأسًا من الأغنام في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.