شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 233 منشأة مخالفة للاشتراطات بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة حائل خلال الثلاثة أشهر الماضية أكثر من 50 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن تحرير 2321 إشعارا ومخالفة على منشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة حائل المهندس نايف بن صالح الرشيدي أنه تم تنفيذ 52760 جولة ميدانية من قبل الفرق الرقابية على المنشآت الغذائية وأماكن التجمعات، شملت الأسواق والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي وقاعات وقصور الأفراح والاستراحات ومراكز صيانة السيارات لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وبيّن الرشيدي أنه تم إغلاق 233 منشأة مخالفة للإجراءات والاشتراطات ، حيث بلغ إجمالي المصادرات من المواد الغذائية التالفة 1643 كجم، مشيراً إلى أن فرق النظافة في الأمانة وبلدياتها قامت بـ 39050 جولة ميدانية رفعت خلالها 122801 طن من النفايات المنزلية، كما قامت بتعقيم وتطهير المعدات والآليات والحاويات 40510 مرات خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأكد استمرار تكثيف أعمال الفرق الميدانية بمختلف نشاطاتها وجولاتها الرقابية في الأمانة وبلدياتها لمتابعة الأسواق والمتاجر والمولات وأماكن التجمعات للتحقق من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة الجميع ، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر منصة (بلدي) ومركز الاتصال الموحد 940 .