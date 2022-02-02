الفيصل يرأس الاجتماع التنسيقي بين أمانات مكة ووزارة الرياضة

رأس مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، بحضور أمناء المنطقة وعدد من مسؤولي وزارة الرياضة

وأكد الفيصل ضرورة رفع مستوى التنسيق بين وزارة الرياضة وأمانات مكة وجدة والطائف، وصولا إلى توفير مواقع استثمارية رياضية بالمنطقة يكون لها أثرها في توفير مداخيل مالية لهذه الأندية، الأمر الذي ينعكس ايجابًا عليها في جانب تحقيق الاستقرار المالي.

وفي هذا الصدد، وجّه أمير مكة بتشكيل لجنة برئاسة الإمارة ووزارة الرياضة وعضوية الأمانات وهيئة تطوير المنطقة للخروج بتصور عن هذه المبادرة وآليات تنفيذها وقياس مدى الاستفادة من هذه المواقع وسنّ أنظمة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وتخلل الاجتماع استعراض استراتيجية وزارة الرياضة في المنطقة، بالإضافة إلى ماتقدمه الأمانات من خطوات لتفعيل الشراكة مع الوزارة.