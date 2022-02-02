شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة التي تتضمن منتجات تشمل صابون اليدين، ومنظفات الزجاج، ومنتجات غسيل الملابس، والمنظفات والمطهرات، وملطفات الجو، وغيرها.

وتعمل الهيئة على إدراج القائمة في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية التي يتوجب على المتعاقدين في مشاريع التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية.

وحددت الهيئة المنتجات المدرجة في القائمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واتحاد الغرف السعودية، وبناء على معايير في مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع، وعدد المصنّعين الوطنيين لهذه المنتجات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن إصدار القائمة يأتي في إطار جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي، التي نصت عليها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية، وتعد القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية إحدى أهم هذه الآليات.

وبيّن السماري أن الهيئة تتوقع أن يصل الانفاق السنوي على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة إلى أكثر من 102 مليون ريال، وسيستفيد من هذا الإنفاق قرابة 30 مصنعا وطنيا, مضيفاً أن القوائم الإلزامية أثبتت خلال العامين الماضيين أنها من أكثر أدوات المحتوى المحلي تأثيرا، إضافة إلى دورها في دعم المصانع الوطنية لزيادة طاقتها الإنتاجية، من أجل تلبية الطلب الحكومي والاستفادة من الانفاق الحكومي على مشاريع التشغيل والصيانة.

يذكر أن القائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة هي القائمة السادسة التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث أصدرت في وقت سابق القائمة الإلزامية لمنتجات التشييد والبناء، والقائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية، والقائمة الإلزامية للأدوية والمستحضرات الطبية، والقائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية، والقائمة الإلزامية للأعمال الفنية.

وتدعو الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في مستهلكات النظافة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، إضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.