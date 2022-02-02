شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 46 فائزاً وفائزة بجائزة تعليم القصيم للتعليم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بالإمارة اليوم، ٤٦ فائزاً وفائزة بجائزة تعليم القصيم للتعليم عن بعد، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح، وخالد الخضير نيابة عن داعم الجائزة محمد الخضير، وعدد من القيادات التعليمية.

وتأتي هذه الجائزة انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للتعليم بالقصيم على تحقيق الريادة والتميز في التعليم عن بعد، وتحفيز الميدان التعليمي وتعزيز واستثمار الشراكة المجتمعية، حيث شملت فئات الطالب، والمعلم، ومدير المدرسة، والمشرف، ومكتب التعليم ،والأسرة في قطاعي البنين والبنات.

وهنأ سموه الفائزين والفائزات بالجائزة، مثنيًا على الجهود والحرص في تفعيل المنصات التعليمية واستثمارها في مواصلة التحصيل العلمي والمعرفي، مؤكدًا دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومنسوبيه وتعزيز كفاءة التعليم ومخرجاته استنادًا لرؤية 2030.

كما دعا إلى أهمية الإستفادة من مخرجات هذه التجربة الناجحة من خلال إجراء الدراسة البحثية، إضافة إلى أنها أسهمت في تكريس بناء الذات لدى الطلاب والطالبات وتحمّلهم للمسؤولية خلال فترة التعليم عن بعد.

من جهته، أوضح مساعد مدير مركز التميز عبدالله المهوس أن الجائزة اعتمدت ضوابط ومعايير تتمثل في تحقيق عدد من مؤشرات التحفيز والجودة والتطوير والإبداع والابتكار في تفعيل أدوات المنصات التعليمية بما يحقق نجاح التعليم عن بعد.

فيما ثمن مدير عام التعليم بالمنطقة، دعم سمو أمير المنطقة للبرامج والمبادرات التعليمية، وتكريمه للمتميزين والمتميزات في المجتمع التعليمي، الذي يعد حافزًا لاستمرار التفوق والتميز، مقدمًا شكره للخضير على دعمه للجائزة الهادفة لتطوير العملية التعليمية وتعزيز المنافسة الشريفة.

وأوضح أن جائزة تعليم القصيم عن بُعد تأتي استكمالًا لمسيرة التعليم واستمرارًا لنهج الإدارة العامة بتجويد الأداء في التعليم عن بعد بمختلف تطبيقاته، وسعيها الدائم لرعاية المتميزين وتشجيعهم.

وفي نهاية الحفل كرّم سموه الفائزين والفائزات بالجائزة، كما كرم داعم الجائزة محمد الخضير، مثمنًا مواقفه المجتمعية الداعمة لجميع المبادرات بالمنطقة.