شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الرقمي» تطلق الجواز الريادي لتبسيط الإجراءات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - اغتنام الفرص المتوفرة في العديد من الأسواق المربحة

أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إطلاق الجواز الريادي بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود وتسريعها وتخفيف تكاليفها المفروضة على الشركات الناشئة وخدمة ريادي الأعمال لاغتنام الفرص المتوفرة في العديد من الأسواق المربحة، في الدول الأعضاء في المنظمة التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نصف مليار نسمة ولديها ناتج محلي إجمالي مشترك قدره 2 تريليون دولار.

وجاء الإعلان على هامش فعاليات مؤتمر Leap التقني الدولي الذي تستضيفه الرياض من 1 إلى 3 فبراير، بحضور وزراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي وهم أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، والدكتور عيسى إبراهيم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في نيجيريا والمهندس كمال أحمد وزير المواصلات والاتصالات في البحرين.

وقالت ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي "تدفع الشركات الناشئة عجلة النمو والازدهار للعالم وتسهم بحل مشكلات العالم، من أجل مستقبل أفضل وفي حال عطلت البيروقراطية تقدم رواد الأعمال ومشاريعهم، فإن ذلك سينعكس سلبًا علينا جميعا مما يتعين على الدول العمل والتعاون من أجل اعتماد لوائح تنظيمية رقمية شاملة ومرنة للشركات الناشئة ورياديي الأعمال".

وأضافت، أنه يمثل إطلاق منظمة التعاون الرقمي الجواز الريادي خطوة هامة لتوفير بيئة عابرة للحدود وبالتالي دعم ازدهار رياديي الأعمال ومشاريعهم وتمكين نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل في الدول الأعضاء في المنظمة، مثنية على البلدان التي ستشرع في تبني المبادرة متأملة في توسعة نطاق الخدمات المقدمة للجواز خلال السنوات القادمة.