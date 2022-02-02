شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - آل الشيخ : القيادة تحرص على الخير ونفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من التمور الفاخرة، التي ستوزيع بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، وفق الاشتراطات الصحية للجائحة المعمول بها في تلك الدول، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ.

وخلال التدشين شاهد عرضاً مرئياً مباشراً من مقر مصنع تمور السعودية بمحافظة الأحساء يسلط الضوء على عمليات التعبئة والتغليف والتعقيم وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج، وإرسالها عبر الشاحنات المبردة التي تضمن المحافظة على جودتها لحين وصولها للمستفيدين منها عبر شركات شحن عالمية.

وأكد في كلمة له خلال التدشين أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - تحرص على الخير ونفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مبينا أن هذه الهدية تعبر عن عمق التلاحم وصادق المحبة لإخواننا المسلمين ومشاركتهم فرحة شهر رمضان المبارك، كما تحرص على مد يد الخير والبر للمسلمين حول العالم حتى في ظل هذه الجائحة.

وبين أن الهدية ستصل بعون الله إلى أربع وتسعين دولة مع مراعاة الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا المعمول بها في تلك الدول، كما تم اختيار الدول الأشد احتياجاً لتصل إلى أكثر من مليون مستفيد بعون الله.