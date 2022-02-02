شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 600 قطعة من الشعارات والرتب العسكرية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظات المجمعة والدوادمي والزلفي وعفيف حيث ضبطت ما يزيد على 600 قطعة من الشعارات والرتب والأنواط العسكرية، بالإضافة إلى عدد من البدل العسكرية وإغلاق محل يعمل بدون ترخيص في محافظة المجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.