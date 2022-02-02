ديوان المظالم يؤجل الجلسات القضائية المقررة في يوم التأسيس

وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتأجيل جميع الجلسات القضائية المحدد مواعيد نظرها في يوم التأسيس - 22 فبراير - في جميع محاكم ديوان المظالم . وتضمن التوجيه أن يكون التأجيل من قبل المحاكم مباشرة دون طلب أو حضور لأطراف الدعوى وممثليهم وأن لاتتجاوز مدة تأجيل الجلسة عن 15 يومًا من موعدها السابق بأي حال من الأحوال، وسيتم إبلاغ أطراف الدعاوى عبر الرسائل النصية .



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