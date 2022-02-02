مدني الرياض ينقذ 3 نساء وطفلين

ديوان المظالم يؤجل الجلسات القضائية المقررة في يوم التأسيس وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتأجيل جميع الجلسات القضائية المحدد مواعيد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 رجب 1443 هـ 01 رجب 1443 هـ

السعودية راعيًا رئيسًا للسنة الدولية للمصايد وتربية الأحياء المائية 2022 أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة "الفاو"، اختارت المملكة العربية السعودية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 رجب 1443 هـ 01 رجب 1443 هـ

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