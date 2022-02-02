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«الجبير» يناقش الموضوعات مع ممثلة فرنسا لدى منظمة التعاون الاقتصادي

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، الممثلة الدائمة للجمهورية الفرنسية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مورييل بينكو.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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