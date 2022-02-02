اختتام المشروع الطبي السابع لجراحة القلب للأطفال في المكلا

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات لاحتياج.

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المشروع الطبي التطوعي السابع، ضمن برنامج "نبض السعودية " التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

محمد يوسف

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