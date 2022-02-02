شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام المشروع الطبي السابع لجراحة القلب للأطفال في المكلا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المشروع الطبي التطوعي السابع، ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز 8 عمليات جراحية (قلب مفتوح)، و33 قسطرة علاجية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات لاحتياج.