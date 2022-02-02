المملكة راعياً رئيساً للسنة الدولية للمصايد وتربية الأحياء المائية 2022

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الدمام - شريف احمد - • أهداف السنة الدولية تتمثل في زيادة نمو قطاعات الثروة السمكية

• تعزيز دور القطاع في تحقيق الأمن الغذائي

• تغطية الاحتياج العالمي من الأغذية البحرية

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة "الفاو"، اختارت المملكة العربية السعودية راعياً رئيساً للسنة الدولية للمصايد وتربية الأحياء المائية 2022.

جاء ذلك خلال كلمة ممثل رئيس اللجنة التوجيهية الدولية للسنة الدولية للمصائد كارولينا كارانزا في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية الذي أقامته الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في 30 من يناير الجاري، بمشاركة 30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية.

وبينت الوزارة أن أهداف السنة الدولية تتمثل في زيادة نمو قطاعات الثروة السمكية، وتعزيز دور القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الريفية، إلى جانب زيادة الإنتاج الذي يبلغ حالياً نحو 40%، وتغطية الاحتياج العالمي من الأغذية البحرية، إضافة إلى تشجيع المنظمات على مواجهة تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية للاستزراع المائي.

يُذكر أنه تم مؤخراً انتخاب المملكة رئيساً للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وعضواً في اللجنة الدولية العليا للمصايد وتربية الأحياء المائية، نظراً لما تقوم به من جهود كبيرة في تطوير قطاع الثروة السمكية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.