شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يقدم المنصة الوطنية لتبادل المعلومات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مجلس الضمان الصحي خلال المعرض التقني بالرياض للزوار منصة نفيس، حيث أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور سعد الغامدي أن المنصة تأتي في إطار التحول الرقمي للقطاع الصحي في المملكة، وتحقيقًا لإحدى أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، يقوم المجلس بالعمل على منصة نفيس بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصحية، و هي منصة تعنى بتسهيل تبادل المعلومات . الصحية للمرضى و مشاركة البيانات المالية والإدارية والتي ستوفر الرؤية و الشفافية لجميع المستفيدين.