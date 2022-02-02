القبض على مواطن نقل 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات مركز شرطة الشقيق قبضت على مواطن نقل (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بطريق الساحل، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.