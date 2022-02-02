3 ملايين ريال عقوبات لـ 23 متاجرا بالحطب

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة استخدام الحطب أو الفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث «المالكي» الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
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