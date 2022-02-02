15 أمانة تتدرب على مكافحة سوسة النخيل

اختتمت، أمس، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامجا تدريبيا لأعمال الوقاية من «سوسة النخيل الحمراء» ومكافحتها، والذي سيتم تنفيذه في النطاق العمراني والحدائق والطرق، واستهدف 442 متدربا في 15 أمانة، وتضمن 15 دورة حضورية، و8 دورات افتراضية. الدورات نظام البلاغات الموحد «بلغ» الحجر الزراعي والتداول النظامي للنخيل برنامج الإدارة المتكاملة والخطة التنفيذية بيولوجية حشرة «سوسة النخيل» وأعراض الإصابة



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أمانة تتدرب على مكافحة سوسة النخيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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