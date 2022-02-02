تراجع درجات الحرارة شرقا وصقيع على تبوك

بدأت أمس درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة، وصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة، وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، ولم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).

أمطار على منطقتين

وهطلت أمس أمطار متوسطة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وجزر فرسان. كذلك هطلت أمطار خفيفة على منطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/‏ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/‏ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/‏ساعة تتحول غربية إلى شمالية غربية مساءً بسرعة 20-40 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.