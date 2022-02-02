1.4 كيلو نفايات الفرد يوميا

وأشارت إلى ضرورة مشاركة السكان في تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية من خلال تقليل نسبة النفايات الصادرة من المنازل، إلى جانب الالتزام بإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة، لتسهيل عملية نقلها والتخلص منها بالطرق النظامية وفق إستراتيجية إدارة النفايات التي تراعي الجوانب البيئية.
وأكدت أن الوقت المناسب لإخراج أكياس النفايات هو ما بين الساعة 7:30 مساءً و 9:30 مساءً، لتقليل مدة بقائها في الحاويات، وتفادي انبعاث الروائح منها، ومنع تكاثر الحشرات حولها.
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