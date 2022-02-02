24 دورة للمعلمين على STEM

وأكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل سعي الوزارة من خلال البرنامج إلى تعزيز أداء المعلمين والمعلمات أثناء تدريس المنهج التعليمي، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم، ويسهم في دعم نواتج التعلّم، وتهيئة الطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنها ستنفذ التدريب عبر منصة سماء للتدريب.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية STEM وفق توجيهات وحرص معالي وزير التعليم، عبر إتاحة مراكز STEM المدرسية وعددها 104 مراكز على مستوى مناطق المملكة، التي تساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قُدراتهم، بما يتناسب وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق فرص للطلبة المبدعين للمشاركة في المنافسات والمسابقات العالمية.
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