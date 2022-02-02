شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطلع على خطط منصة «كورسيرا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني د. حمد آل الشيخ، أمس، الرئيس التنفيذي لشركة كورسيرا جيف ماجيونكالدا، بحضور المدير العام للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني د. عبدالله الوليدي.

ونوقشت خلال اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون، كما اطلع وزير التعليم على الخطط الرائدة التي تقدمها المنصة -إحدى أشهر منصات التعليم الإلكتروني حول العالم- حيث إن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ممثلًا في المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX وبالشراكة مع منصة كورسيرا يعملان على توفير أكثر من 5500 مقرر، وبرنامج تدريبي، وشهادة احترافية، وبرامج تخصصية، ومشاريع توجيهية، في عدة مسارات منها: إدارة الأعمال، والمهارات التقنية، وعلم البيانات، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية والفنون.