شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في قصر البحر بأبوظبي، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

تحيات وتقدير

ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسموه، وتمنياتهما -حفظهما الله- لدولة الإمارات حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار. حضر الاستقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووكيل وزارة الداخلية د. هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

تعزيز التعاون

ومن جانب آخر، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اهتمام مشترك

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مقر إقامته بدبي، أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إكسبو دبي

ومن جانب آخر، زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكان في استقباله لدى وصوله، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتجول سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بصحبة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد في جناح المملكة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، واطلعا على محتويات الجناح الذي يسلط الضوء على ماضي المملكة وحاضرها، وتنوعها الثقافي ووجهاتها السياحية ومكانتها الاقتصادية، ورؤيتها الطموحة للمستقبل عبر محتوى إبداعي. كما زار سموه جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجول في أقسامه التي تحاكي نشأة الإمارات، وماضيها وحاضرها ومستقبلها.