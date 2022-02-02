شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اشتراطات لـ«اللوحات التجارية» في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت بلدية محافظة القطيف التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أهم اشتراطات اللوحات التجارية وخطوات تطبيقها، وذلك عبر نشرها في حسابها بمنصة «تويتر»، وشملت الاشتراطات وضع اللوحة الخارجية «من الأحرف البارزة فقط» للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار بارتفاع 80 سم، وأن يقتصر محتوى اللوحة التجارية على الاسم التجاري للنشاط ورقم السجل التجاري والشعار فقط، وأن تكون اللوحة من الأحرف البارزة.

كما شملت الاشتراطات أن تكون إضاءة الأحرف مخفية «خلف الأحرف المجوفة»، ويمنع استخدام الكشافات، واستخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى، ويمنع كذلك وضع اللوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار العليا.

وأضافت: يجب ألا تعوق الأحرف النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى، وأن توضع لوحات الأنشطة التجارية الواقعة ضمن المبنى بالأدوار العليا في لوحة واحدة داخل المبنى.

وتابعت البلدية أنه في حال الرغبة في وضع تصاميم معينة للوحات التجارية خلاف ما ذُكر في البنود، يتم تقديم تصميم مقترح للبلدية للمراجعة والاعتماد.