شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الجزر الوسطية وإصلاح 2100 م2 حفرا بالقليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت بلدية القليب الفرق الرقابية لحصر وتحديد مواقع التشوهات البصرية، وتوزيع الأعمال على جميع الإدارات ذات الاختصاص بالبلدية، وذلك ضمن جهودها في حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، التي تقودها أمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس البلدية م. محسن الشرافي، أن البلدية أنجزت دهانا للأرصفة في الشوارع الرئيسية والفرعية 5.700 متر طولي، وصيانة للجزر الوسطية والأرصفة المتضررة بإجمالي 1.930 م2، وإصلاح حفر وتشققات الشوارع بإجمالي 2.100 م2، وإزالة 60 م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، وذلك خلال الثلاثة الأشهر الماضية، مشيرا إلى استبدال 70 حاوية نظافة في مختلف الأحياء السكنية، وتنظيف الأراضي الفضاء، والساحات العامة من المخلفات وقص الحشائش وتنسيق المسطحات الخضراء.

وأكد أن البرنامج يستهدف تحسين المشهد الحضري، تحقيقا لعناصر برنامج تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.