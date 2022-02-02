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كشط وسفلتة عدد من شوارع الخبر

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الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، من كشط وسفلتة عدد من الشوارع، ضمن جهود البلدية الرامية لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع بالمحافظة.

على جانب آخر، شارك فريق «بصمتنا» التطوعي، في كسوة الشتاء، وإفطار 100 عامل بكورنيش الخبر، ضمن مبادرة «شتاء دافئ»، بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر.

وكانت البلدية قد بدأت العمل في حديقة بحي الصدفة، على مساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، سعيا لتحقيق توازن بيئي يتماشى مع نهضة التحديث، التي تشهدها الخبر، من خلال زيادة أعداد الحدائق، وإسهامها في خدمة المجتمع؛ لتكون متنفسا للأهالي، تعزيزا لجودة الحياة، موضحة أن هناك 86 متنزها وحديقة وساحة في الخبر، تتمتع بطابع عصري في التصميم والإنشاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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