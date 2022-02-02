شكرا لقرائتكم خبر عن 651 ساعة تدريبية في 7 مجالات لمنسوبي «تحفيظ الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى موظفو وموظفات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل،651 ساعة تدريبية، خلال العام الماضي 2021، واجتاز المتدربون خلالها 130 دورة متنوعة ومهنية لتطوير الموظفين في مختلف المجالات، عبر منصات التدريب عن بُعد؛ لظروف جائحة كورونا

والتحق الموظفون بدورات في الموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية، والعلاقات العامة والإعلام، والجودة والحوكمة، والإرهاب وغسيل الأموال، وإدارة المخاطر، وتقنية المعلومات، وغيرها من الدورات الجوهرية لخدمة المستفيدين.

وتأتي هذه الدورات انطلاقا من توجه الجمعية نحو التطوير الإداري وتحسين الأداء العام مع رفع الكفاءة والإنتاجية للعاملين بالجمعية، بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة لمستفيدي الجمعية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على تطوير القطاع غير الربحي.

من جانبها، أعربت إدارة الجمعية عن شكرها وتقديرها لكل الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في مجال التدريب المؤسسي والنمو المهني الذي ينعكس أثره على تحقيق أهداف الجمعية والمستفيدين من خدماتها.