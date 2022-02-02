شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف زيارة منزلية للمرضى بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى تجمع الأحساء الصحي 22701 زيارة منزلية بواقع 17084 زيارة فعلية، و4982 زيارة هاتفية، فيما بلغ عدد الزيارات عبر تقنية الاتصال المرئي 635 زيارة.

وشهدت الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين نموا تصاعديا، وبلغ عدد المرضى المسجلين في الخدمة 1141 مريضا، منهم 55 % «عنصر نسائي» و45 % «رجال» وقف على خدمتهم أكثر من 80 كادرا طبيا باختلاف تخصصاتهم، عبر 13 فرقة طبية. وجاءت الفئة العمرية للمستفيدين من 65 عاما وما فوق في طليعة المسجلين بنسبة 50 %، تلتها الفئة العمرية من 14 عاما، وأقل من 65 عاما بنسبة 39 %، أعقبها الفئة العمرية من 14 عاما وأقل بنسبة 11 %، وحققت شريحة المسنين النسبة المئوية الكاملة من بين الشرائح الذين تم تطبيق التقييم الشامل لهم.