شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 95 محلا تجاريا بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة التجارة بالجبيل جولات ميدانية للتوعية ضد فيروس كورونا ، أسفرت عن زيارة 15 موقعا بأسواق بيع المواد الغذائية و95 محلا تجاريا في الأيام الماضية، فيما تواصل الوزارة جولاتها خلال الأسبوع الجاري في المجمعات التجارية والمهرجانات الترفيهية.

وأوضح مدير الرقابة والتفتيش ومدير الحملة حسين الشاخوري أن انطلاق الحملة في هذا التوقيت لها أهمية كبيرة بسبب تزايد عدد الحالات، وذلك بناء على توصيات مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي من خلال تكثيف الوعي للجمهور وأصحاب المنشآت للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالجبيل حسين الهاجري، أنهم لمسوا خلال الجولات تعاون الجمهور سواء من المواطنين أو المقيمين من خلال الاستفسارات الموجهة للفريق.