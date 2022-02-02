شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل إلزامية «التنشيطية».. والوعي المجتمعي طوق النجاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” خلال جولة ميدانية مع بداية دخول قرار إلزامية التحصين بالجرعة التنشيطية حيز التنفيذ، الحرص من الجميع على أخذ الجرعة في مراكز اللقاحات، كما رصدت تطبيق القرار في المجمعات التجارية. وأكد مواطنون أهمية أن يكون شعار المرحلة الحالية الالتزام، كنمط حياة للجميع، حتى لا نعود إلى نقطة البداية.

خطوات استباقية

وذكر عبدالأمير السالم، أن قرار إلزام التحصين لدخول المنشآت جاء في وقته لكي يحث الجميع على أخذ الجرعة التحفيزية التي من شأنها تخفيف الأعراض في حال الإصابة بالفيروس، وأشار إلى أنه يأتي بعد عامين من الترقب والتحولات وظهور السلالات الجديدة، وهو ما تعاملت معه المملكة بحرفية كبيرة عبر الخطوات الاستباقية، جعلتها محط أنظار العالم.

ارتفاع التعافي

وأوضح ناصر كاظم، أن الجهود المميزة من قبل الجهات المختصة هي ما أوصلتنا إلى هذه المرحلة المهمة، والتي أصبح فيها التحصين إلزاميا لدخول المنشآت، وأن هذه الخطوة مهمة في سبيل الحث على أخذ الجرعة التعزيزية، مشيرا إلى أن التقدم في التحصين يعود له الفضل في الحد من الإصابات وارتفاع نسب التعافي.

تكاتف مجتمعي

وقال حبيب عايش، إن القرار يبشر بالعودة إلى الحياة الطبيعية قريبا، وإعادة تخفيف الإجراءات الاحترازية. وأكد نجاح الخطط والإستراتيجيات الصحية، التي اتبعتها المملكة، منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى أن تكاتف المجتمع مع الجهود الصحية المبذولة، وراء هذا التقدم الكبير.

حماية جماعية

وأشار عبدالمجيد النمر، إلى أن فرض التحصين لدخول أي مجمع أو منشأة مفيد للجميع وسوف تنعكس إيجابيته على الجميع، لأنها ستكون أهم طريقة للحث والحرص على أخذ الجرعة التنشيطية. مشيرا إلى أن القرار سيعود بالنفع على الجميع وسيجعلنا ننعم بحماية مجتمعية.

تقليل الإصابات

وأكد محمد المهنا، صواب قرار إلزام التحصين لدخول المنشآت، وأنه سيعود بالنفع والفائدة على الجميع، وسيجعل من لم يأخذ جرعات اللقاح يبادر بأسرع وقت لأخذها لكي يحمي نفسه ويحمي مجتمعه. وبين أن القرار سيساعد في تقليل الإصابات بالفيروس من خلال أخذ الجرعة التنشيطية.

مبادرة وإقبال

وبين الطفل ملفي الشمري 11 عاما، أنه أتى لأخذ جرعات اللقاح من أجل حماية نفسه وحماية مجتمعه خصوصا مع قرار إلزام التحصين لدخول المنشآت. وشدد على أنه يجب على جميع الطلاب وحتى جميع الفئات عدم التردد والمبادرة بأخذ جرعات اللقاح لكي ننعم بحماية مجتمعية كاملة بإذن الله.

مناعة قوية

وأشارت الطفلة عائشة راشد 9 سنوات، إلى أنها حرصت على أخذ جرعات اللقاح من أجل أن تكون المناعة لديها قوية ضد الفيروس ومن أجل التحصين بجميع الجرعات بعد قرار إلزام التحصين لدخول المنشآت. وأكدت أنه يجب أن يكون الجميع على وعي تام للحفاظ على أنفسهم وعلى من حولهم.

سهولة الإجراءات

وبين كاظم الليث، أنه أتى لأخذ الجرعة التنشيطية الثالثة بعد تطبيق قرار إلزام التحصين لدخول المنشآت. لافتا إلى سهولة الإجراءات وحسن التنظيم والتي تعد دافعا للجميع للمبادرة على هذه الخطوة التي تعم فائدتها على الجميع وتحافظ على صحتهم.

حرص وامتثال

وأوضح إبراهيم ال صيده، أن إجراءات أخذ الجرعة التنشيطية في غاية السهولة، ولم تستغرق سوى دقيقتين. وبين أن حرصه على أخذ الجرعة الثالثة يأتي أولا من أجل الحرص على صحته وصحة من هم حوله. داعيا من لم يأخذ الجرعة بأن يبادر إلى أخذها بأسرع وقت.

إحصائية جديدة

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 3861 إصابة جديدة مؤكدة وتعافي 4377، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 981. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 691125، وبلغ عدد حالات التعافي 644730، والحالات النشطة 37454، كما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8941 «رحمهم الله». ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.